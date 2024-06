Deutsche Rummikub-Meisterschaften in Wermelskirchen Heimspiel für den neuen Titelträger

„Dieses Jahr liegt noch ein besonderes Kribbeln in der Luft“, sagt Lieselotte Eisenbach, die die Deutsche Meisterschaft im Rummikub bereits zum dritten Mal nach Wermelskirchen geholt hat. Denn wer in diesem Jahr gewinnt, qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft in Danzig im September. „Und das ist eine große Sache“, sagt auch Dieter Krapp, Vorsitzender vom Deutschen Rummikub-Verband. Er sammelt am Samstagnachmittag die Ergebnisse, pflegt sie in die eigens für den Wettbewerb erarbeitete Software ein und zählt Punkte.