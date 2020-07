Bürgermonitor in Wermelskirchen : Post stellt Briefkästen auf – Leser können Fotos schicken

Wermelskirchen Alle Wermelskirchener sind aufgerufen, ein Foto ihres besonders schönen, alten, kreativen oder aufwendigen Briefkastens am Haus oder vor der Wohnung einzusenden. Die schönsten Kästen, die die Redaktion aussucht, sollen abgedruckt werden.

Die Post reagierte schnell, nachdem sich Leser Anfang Juli am Bürgermonitor über verdreckte Briefkästen am Ladenhof und in Hünger beschwert hatten. „Dank des Hinweises haben sich die zuständigen Kollegen gekümmert“, berichtet Sprecherin Jessica Balleer. Jetzt strahle der Briefkasten wieder postgelb. Auch in Hünger wurden Vorkehrungen getroffen, hier wird der Briefkasten zusätzlich mit den aktualisierten Leerungszeiten – Montag bis Freitag, 15.15 Uhr, Samstag, 12 Uhr – bestückt.