Impfen in Wermelskirchen : Deutlich mehr Impfungen in Hausarztpraxen

Wermelskirchen Die Sensibilität für den Krankheitsschutz hat mit Corona zugenommen, sagt Ärztesprecher Tobias Hopff. Viele Menschen schließen Impflücken.

Die Impfzentren haben geschlossen, die Erkältungsmonate begonnen und die Grippewelle steht vor der Tür. Manchmal fühlen sich Thomas Schwitalla und sein Team in der Hausarztpraxis in diesen Tagen wie ein Impfzentrum. „Die Nachfrage der Patienten ist deutlich gestiegen“, sagt der Hausarzt.

Und dabei geht es längst nicht mehr nur um einen Pieks gegen das Corona-Virus. Die Patienten fragen auch nach Impfstoffen gegen Grippe, Gürtelrose und Lungenentzündung. „Wir haben immer schon viel gegen Grippe geimpft“, sagt Thomas Schwitalla. Über 60-Jährigen und chronisch Kranken habe er die Impfung auch schon immer ans Herz gelegt. Aber mit der Corona-Pandemie haben nun viele Patienten selbst die Impfungen auf dem Schirm. „Das hat wohl auch damit zu tun, dass viele Menschen nach Jahren zum ersten Mal wieder in ihren Impfpass geschaut haben“, sagt Schwitalla. Wer den kleinen weißen Aufkleber für die Corona-Schutzimpfung in seinem Impfpass unter die Lupe nahm, entdeckte dabei gleich noch einige Impflücken. „Die werden jetzt häufig geschlossen“, sagt Schwitalla, „wir haben alle Hände voll zu tun.“

Quote der Erstgeimpften steigt auf 73,3 Prozent - 272 neue Erstimpfungen in NRW

Aktuelle Corona-Impfzahlen für NRW : Quote der Erstgeimpften steigt auf 73,3 Prozent - 272 neue Erstimpfungen in NRW

Seit September hat er in seiner Hausarztpraxis Impftage eingerichtet. Weil die Nachfrage so hoch sei, habe er sich in seiner Praxis dafür entschieden, das System entsprechend anzupassen – so sind nun die Terminvergabe und die Versorgung der Patienten vereinfacht und gesichert. Den Großteil der Impfungen macht in diesen Tagen die Grippeschutzimpfung aus. Das habe auch damit zu tun, dass die Nachricht rumging, der Impfstoff werde knapp. Der ein oder andere Patient habe sich dann dringend um einen Termin bemüht. Erstimpfungen gegen das Corona-Virus gebe es in seiner Praxis nur noch ganz selten. „Die meisten sind schon geimpft“, sagt Schwitalla.