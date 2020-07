Verfahren vor dem Landgericht Köln : Der Lidl-Wachmann hat keinen Räuber erkannt

Wermelskirchen Im Verfahren vor der Großen Strafkammer gegen einen Einbrecher bleibt unklar, wer den Mann vom Sicherheitsdienst fesselte.

Die Aussagen des 65-jährigen Mannes im Zeugenstand waren ausführlich und emotional. Aber: Im entscheidenden Punkt brachten sie keine klärenden Erkenntnisse. Am zweiten von fünf angesetzten Verhandlungstag vor der 24. Strafkammer des Kölner Landgerichts stellte der Zeuge und Nebenkläger klar: „Ich konnte keine Gesichter erkennen.“ Der Wachmann war beim letzten von insgesamt zwei Einbrüchen im Lidl-Supermarkt an der Thomas-Mann-Straße überwältigt und gefesselt worden. Der Beklagte in dem Verfahren hat beide Einbrüche verübt und ist in diesem Punkt auch geständig. Demnach hat er dem Wachmann von hinten die Kapuze über den Kopf gezogen; die Fesselung an Händen mit Kabelbindern und an den Füßen mit einem Verlängerungsstromkabel jedoch ssoll ein Mittäter vollzogen.