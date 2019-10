Seniorenbeirat Wermelskirchen : Der Vorsitzende singt zur Begrüßung

Werner Allendorf und Harald Krips unterhalten die Senioren im Bürgerzentrum. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Beim Herbst-Seniorennachmittag des Seniorenbeirats trällerte Chorsänger Werner Allendorf zur Klavierbegleitung von Harald Krips einmal solo: „Gut, euch zu sehen.“ Der Saal des frisch renovierten Bürgerzentrums war gut gefüllt.

Das hat es bei den jährlich im Frühling und Herbst stattfindenden Seniorennachmittagen des Seniorenbeirats noch nicht gegeben: Erstmals begrüßte der Vorsitzende Werner Allendorf die Besucher im frisch renovierten Saal des Bürgerzentrums nicht nur mit Worten, sondern mit einem Ständchen. In Begleitung von Harald Krips am Klavier trällerte Allendorf, der ansonsten weniger als Solo-, sondern eher als Chorsänger von dem inzwischen aufgelösten Männerchor 1844 und aktuell vom Männerchor Niederwermelskirchen bekannt ist: „Gut, wieder hier zu sein. Gut, euch zu sehen.“

Mit diesem musikalischen Auftakt sorgte Werner Allendorf gleich für lebhaften Applaus in den dicht besetzten Stuhlreihen. Zu Beginn mussten angesichts des Andrangs sogar noch weitere Tische und Stühle aufgestellt werden. „Wie sagt man im Bergischen: Die Bude ist voll“, kommentierte Allendorf den regen Zuspruch und sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Unsere Seniorennachmittage sind immer gut besucht, heute ist es sehr gut besucht.“ Die Neugierde auf das Aussehen des Saals nach der Renovierung möge dazu einen Teil beigetragen haben.

Info Loches-Platz-Arbeiten beginnen im Januar Aktuelles Den Herbst-Seniorennachmittag nutzte der Technische Beigeordnete der Stadtverwaltung, Thomas Marner, um die vom Investor geplante Bebauung des Loches-Platzes zu erläutern. „Ganz aktuell“ habe er demnach erfahren, dass die ersten Arbeiten mit dem Abriss der beiden Gebäude („Norma“ und ehemaliges „Ärztehaus“) im Januar 2020 beginnen sollen. Das sei zwar etwas später als der einmal angedachte Starttermin bereits jetzt im Herbst, brächte jedoch Vorteile mit sich: „So wird die Zeit, in der auf dem Loches-Platz gar kein Supermarkt vorhanden ist, verkürzt“, erläuterte Marner. Der Beigeordnete weiter: „Für uns als Verwaltung ist es ein großes Pfund, dass wir mit nahezu 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Investor das Objekt langfristig hält und nicht wie andere nach eineinhalb oder zwei Jahren verkauft.“

Auch der Technische Beigeordnete Thomas Marner ging bei seinem Vortrag auf das neue Erscheinungsbild des Bürgerzentrum-Saals ein. Nicht nur die Decke sei in Grau nunmehr freundlicher als das vorherige Braun-Schwarz: „Der Boden hat wieder seine ursprüngliche Farbe zurückbekommen. Ist nicht mehr tiefdunkel, ist nicht nur Holz, sondern sieht auch so aus.“ Marner führte den Senioren den in diesem Jahr veröffentlichten, fünfminütigen Imagefilm der Stadt Wermelskirchen vor, von dem es neben einer Kurzversion zudem eine Version speziell für Gewerbetreibende gibt.

Bei Kaffee und Kuchen auf Kosten des „Hausherren“ Stadtverwaltung genossen die Senioren den Nachmittag sichtlich, verfielen gerne in die eine oder andere Plauderei an den mit Heidekraut passend zur Jahreszeit dekorierten Tischen. „Das ist der Hammer, oder?“, rief die Senioren- und Pflegeberaterin der Stadtverwaltung, Sabine Salamon, flugs in die Runde: Genauso wie unter anderem der stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirats, Benno Klinke, war sie emsig damit beschäftigt, die Gäste mit frisch gebrühtem Kaffee zu versorgen. Diese Aufgabe meisterten die beiden mit Hilfe von Mitgliedern des Seniorenbeirats, des Senioren- und Behindertenservices (SUBS) und Bekannten, die allesamt ehrenamtlich den Nachmittag begleiteten.

Für Lacher sorgten Klaus Flanhardt, Sabine Hill und Jutta Lambeck vom Dabringhausener „Markt 57“-Seniorentreff, in dem sie Sketche des legendären Loriot aufführten, in denen es um „Wilhelm Tell hinterm Busch“ und andere ging. Alleinunterhalter Werner Janzen spielte zum Tanz auf.