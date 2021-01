Sportvereine in Wermelskirchen : Fitnesscocktail & Co. via Online-Konferenz

Fitnesscocktail & Co. via Online-Konferenz

Wermelskirchen Der TuS hat für seine Online-Sport-Kurse technisch aufgerüstet. 15 Angebote erstrecken sich von montags bis freitags und sollen alle Altersgruppen ansprechen. Angesichts der Pandemie-Lage sieht der TuS-Vorsitzende Norbert Galonska die technischen Möglichkeiten als Segen für Vereine.

Die Pandemie-Lage findet niemand lustig, dennoch ist Norbert Galonska der Humor nicht abhanden gekommen. Mit einem Schmunzeln stellt der TuS-Vorsitzende fest: „Unsere Übungsleiterinnen sind spätestens jetzt TV-tauglich. Die können demnächst bei Bedarf wie Jane Fonda mit ihrem Aerobic in den 1980er-Jahren im Fernsehen auftreten.“ Norbert Galonska blickt sich im TuS-Sport-Center, der früheren Sparkassen-Filiale in Tente, um. Dort hat Technik raumgreifend Einzug gehalten. Monitore, Laptop, Kamera, Mischpult nebst Anschlüsse für USB-Sticks, Smartphones oder Tablets sowie ein Doppel-CD-Player würden jedem DJ gut zu Gesicht stehen. Mit dieser Ausrüstung bietet der TuS pro Woche 15 Gesundheits- und Fitness-Sport-Kurse an – allesamt via Internet per Online-Konferenz auf die heimischen Monitore der Teilnehmer übertragen.