Kommunalpoitik in Wermelskirchen : Rainer Bleeks Blick in die Zukunft

Rainer Bleeks Blick in die Zukunft

Kommunalpoitik in Wermelskirchen

Wermelskirchen In seiner Rede zur formellen Bestätigung als Bürgermeister-Kandidat der SPD sorgt sich Amtsinhaber Rainer Bleek um den lange angestrebten Ausgleich des städtischen Haushalts. „Wird es den geben?“, fragt Wermelskirchens erster Bürger angesichts der nicht absehbaren Folgen der Corona-Pandemie.

(sng) In seiner Rede zur Nominierung verweist Amtsinhaber Rainer Bleek auf die aus seiner Sicht erfolgreiche Arbeit der vergangenen fünf Jahre. Aber: Er fand mit Blick auf die Monate nach der Kommunalwahl im kommenden September auch mahnende Worte: „Wir haben ganz aktuell durch Corona eine Reihe von Fragezeichen, die vor uns liegen.“ So fragte sich Bleek angesichts möglicherweise sinkender Steuereinnahmen, ob es den lange angestrebten Haushaltsausgleich und das damit verbundene Verlassen des Haushaltssicherungskonzepts in 2021/2022 geben wird.