Renaturierung in Wermelskirchen : Der Purder Bach kommt raus aus dem „Korsett“

Wermelskirchen Der Wupperverband richtet einen Gewässerrandstreifen ein. Damit werden die Lebensbedingungen für Fischfauna und Kleinstlebewesen verbessert.

Seit vergangener Woche entwickelt der Wupperverband den Purder Bach im Grenzbereich zwischen Wipperfürth und Wermelskirchen ökologisch weiter. Das Grundstück in der Nähe der Ortslage Purd gehört dem Verband; es ist an einen Landwirt verpachtet. Das Gewässer mündet in die Dhünn, aus der Dhünn wiederum speist sich die Große Dhünn-Talsperre, die zahlreiche Menschen der Region mit Trinkwasser versorgt. Die Maßnahmen am Purder Bach dienen also gleichermaßen dem Trinkwasserschutz. Durch so genannte Gewässerrandstreifen werden Einträge aus der Landwirtschaft ferngehalten. Diese Randstreifen sind in ihrer Breite variabel und grenzen das Gewässer durch Umzäunung von der landwirtschaftlichen Nutzung ab. Feuchte Bereiche werden hier bevorzugt, da sie für die Landwirtschaft ohnehin nur schwer zu bewirtschaften sind.