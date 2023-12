Proteste werden lauter Wermelskirchener Landwirt Torsten Mühlinghaus – „Es geht um unser Überleben“

Info

Aktion Mehr als 1500 Traktoren nahmen am Montagvormittag Aufstellung am Brandburger Tor in Berlin – um gegen die Sparpläne der Ampel-Koalition zu protestieren. In der Hauptstadt gab es eine Kundgebung des Deutschen Bauernverbandes. Am frühen Morgen hatten Trecker die Autobahn 2 zwischen Schaumburg und Hannover blockiert.

Niedersachsen Im größten Agrar-Bundesland dauern die Proteste bereits seit Donnerstag an: In verschiedenen Landkreisen Niedersachsens finden Protestfahrten der Landwirte statt.