Kultur in Wermelskirchen Der Piano-Man und seine jungen Wilden begeistern im Haus Eifgen

Dabei konnte jeder der fünf Ausnahmemusiker sein Können präsentieren. Etwa Kontrabassistin Caris Hermes, die sich mit ausgiebigen Soli bei „It‘s Only A Paper Moon“ austobte, ansonsten ein bombenfestes Rhythmusfundament unter die Stücke zimmerte. In George Gershwins Ballade „The Man I Love“ war es an Hopkins mit Trompeter Niesterok eine intim-zerbrechliche Atmosphäre zu schaffen. Und bei „The Best Things In Life Are Free“ durfte Mentor Hopkins die Bühne verlassen, um den Nachwuchs swingen zu lassen. Im Umkehrschluss lieferte der versierte Mann am Piano bei „Just One Of These Things“ ein solistisches Intro.