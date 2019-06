Kulturstätten : Markt 9 gibt der Kunst ein Zuhause

Michael Dangel (l..) und Bernhard Schulte in der kleinen Galerie am Markt 9. Beide erinnern sich an die Anfangszeit, an Skepsis und Zweifel – und daran, dass sich die Galerie mittlerweile im Kunstleben der Stadt etabliert hat. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Vor 19 Jahren rief der Kunstverein die Galerie Markt 9 ins Leben. Das Projekt war umstritten, heute halten es die Künstler für einen Glücksgriff. In dem alten Fachwerkhaus sprudelt das Leben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Draußen ziehen dunkle Wolken über den Markt. Auf dem alten Fachwerk spielen die Schatten. Und aus den Fenstern an Markt 9 fällt ein warmes Licht, als ob es die Menschen hineinziehen wolle in diese wohlige Atmosphäre des kleinen Raums. Kaum 30 Quadratmeter misst die Galerie. Aber in den vergangenen Jahren hat sie große Kunst beherbergt. Chagall und Grass, Armin Mueller-Stahl. Heimische Künstler haben hier die Möglichkeit bekommen, ihre Werke auch auszustellen und der Öffentlichkeit zu zeigen, darüber ins Gespräch zu kommen.

„Dieses kleine, alte Gebäude ist ein Glücksgriff für uns“, sagt Michael Dangel, Geschäftsführer des Kunstvereins, und blickt sich in dem Ausstellungsraum um. Dabei waren sich die Wermelskirchener Kunstinteressierten vor 19 Jahren bei diesem Thema weder einig noch sicher. „Drei Jahre zuvor hatten wir den Kunstverein gegründet“, erzählt der Vorsitzende Bernhard Schulte. Künstler und Kunstinteressierte hatten sich an einen Tisch gesetzt, um Menschen zu unterstützen, die kreativ sein wollten. „Es gab schon vorher Gruppierungen und Ausstellungen“, erzählt Schulte. Aber der Kunstverein gab den kreativen Köpfen der Stadt nun einen Rahmen. Zwölf Gründungsmitglieder saßen am Tisch. Schnell sei der Traum von einem eigenen Domizil entstanden. Als das Kosmetikstudio am Markt auszog, der Vorstand des Kunstvereins zum ersten Mal durch den kleinen, leeren Raum spazierte und die Ideen nur so sprudelten: Da meinte der Verein, ein Zuhause für die Kunst gefunden zu haben. „Aber in den eigenen Reihen war die Sorge vor dem Risiko und der Verantwortung groß“, erinnert sich Schulte. Bei einer großen Mitgliederversammlung sollten die Künstler und Kunstinteressierten ihre Stimme abgeben – die Entscheidung für den Mietvertrag mit der Stadt als Eigentümerin wurde getroffen. „Es gab danach auch einige Austritte“, räumt Schulte ein. 19 Jahre später allerdings bereut den Schritt von damals niemand. „Diese kleine Galerie hat dazu beigetragen, dass der Kunstverein in Wermelskirchen zu einem wesentlichen Bestandteil des Kulturlebens wurde“, sagt Michael Dangel. Und dann erinnert er an Heinz Engels, der lange Jahre das Gesicht des Kunstvereins und der Galerie war. „Er war jeden Tag hier, hat jeden Tag die Türe aufgeschlossen“, sagt Dangel. Als Engels 2014 starb, hatte er die Wege allerdings schon geebnet für eine Weiterführung, für die Zukunft. Der Kunstverein und die Galerie nahmen die Hürde zur nächsten Ära.

Info Ausstellungen in der Galerie Markt 9 Öffnungszeiten Die Galerie ist mittwochs und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Ausstellungen Bis zum 25. Mai war die Ausstellung „Veronika, der Lenz ist da“ zu sehen. 16 Künstler des Kunstvereins zeigten ihre Werke zum Frühling. Pünktlich zum Fest und des Jubiläums der Städtepartnerschaft mit Loches werden seit Sonntag Bilder eines französischen Künstlers gezeigt.

www.kunstwk.net

Seitdem hat die Galerie an Mittwoch- und Sonntagnachmittagen geöffnet. „Unser Motto: Weniger ist mehr“, sagt Dangel. Nicht jeden Monat wolle der Kunstverein eine neue Ausstellung eröffnen, stattdessen auf Glanzlichter setzen. Die Mitglieder des Vereins prägen die kleine Galerie mit ihrer Kunst, die so verschieden und individuell ist, wie die Möglichkeiten, die Farben schaffen. Dazu kommen die großen Aktionen des Vereins, die in Kooperation mit anderen Museen, Kunsthäusern oder Universitäten stattfinden. „So kamen nach und nach viele Kunstinteressierte aus anderen Städten in unsere Galerie“, erzählt Dangel, „und sie wissen sie zu schätzen.“ Es sei eine Herausforderung, mit der Beschaffenheit des kleinen Raums umzugehen und der Kunst hier einen wirkungsvollen Platz zu geben. „Wir gehen damit ganz bewusst um“, sagt Dangel, „haben ein Gespür entwickelt.“ Und das bedeute auch: Über den eigenen Tellerrand hinausblicken und junger Kunst die Türen öffnen. Da seien sich die Mitglieder erfreulich einig. Deswegen findet hier auch Sprayer-Kunst von Kayo einen Raum, Tätowierer zeigen ihre Werke oder Künstler, die sich dem Matte-Painting widmen.