Junger Chor St. Michael : „MiCaDo“ sucht singfreudige Mitglieder

Wermelskirchen MiCaDo, der junge Chor von St. Michael, verändert sich gerade. Was die Sänger begeistert und ausmacht, zeigt ein Probenbesuch.

Wie viele der Sänger hat sie im Kinderchor in St. Michael angefangen. Jetzt singt sie also im Sopran bei „MiCaDo“, dem jungen Chor in St. Michael. Es sei die große Vielfalt der Musik, die sie hier begeistere, sagt sie. Und auch Niko Bornefeld, der ein paar Schritte weiter im Tenor singt, erklärt: „Es wird einfach nie langweilig, weil für jeden etwas dabei ist.“ Im Moment singe der Junge Chor viel Popmusik und Worship-Stücke, aber genauso probe Daniela Bornefeld mit ihnen auch gregorianische Lieder, afrikanische Melodien, Lateinisches, Englisches, Gospel, Kölsches, Geistliches und Weltliches. „Alles für Gott“, sagt Daniela Bornefeld. Denn der Name des Chores ist auch Programm: MiCaDo – St. Michael Cantat Domino – St. Michael singt dem Herrn. Willkommen im Chor sei aber jeder, sagen die Mitglieder. „Wir sind katholisch, evangelisch und vegetarisch“, sagt ein Sänger lachend. Spaß am Singen verbindet die Chormitglieder und dass sie mittragen, was sie in Gottesdiensten, auf Konzerten und Feiern singen. „Den Rest lernen wir hier gemeinsam“, sagt die Dirigentin.