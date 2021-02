JC Wermelskirchen : Coronabedingt senkt der Judoclub den Mitgliedsbeitrag

Wermelskichen Bei der online durchgeführten Jahreshauptversammlung des Judoclubs wurde beschlossen, alle Mitgliedsbeiträge für die kommenden sechs Monate auf fünf Euro zu reduzieren.

(tei.-) Das Amt des Schatzmeisters ist in ehrenamtlichen Vorständen oft schwierig zu vergeben, denn schließlich ist die Arbeit enorm und die Verantwortung groß. Im Judoclub Wermelskirchen ist Eckhard Bürgener seit Vereinsgründung Kassierer. Das ist in diesem Jahr 20 Jahre her. Bei der online durchgeführten Jahreshauptversammlung wurde „Ecki“ gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Kerstin Hartmann (1.) und Sven Dicke entlastet und wieder gewählt. So startet der engagierte Tierarzt in sein drittes Jahrzehnt in der Vorstandsarbeit.