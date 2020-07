Kultur in Wermelskirchen : „Jazz Creativ Sommer“ mit Konzerten im Haus Eifgen

Kultur in Wermelskirchen

Am Samstag, 16 und 19 Uhr, spielen die Wasserfuhr-Brüder Julian und Roman im Biergarten im Haus Eifgen. Foto: Nikolas Mueller

Wermelskirchen Das Haus Eifgen weist darauf hin, dass alle Karten im Vorverkauf erworben werden müssen, da wegen der Corona-Beschränkungen keine Theaterkasse eingerichtet ist.

Eine gute Nachricht für alle Jazz-Freunde: Das Haus Eifgen hat an den kommenden Wochenenden weitere Musik-Veranstaltungen im Biergarten geplant. Bei Konzerten der Reihe „Jazz Creativ Sommer“ geben verschiedene Bands – wie es der Name schon sagt – Musik aus vielen verschiedenen Richtungen des Jazz zum Besten.

Am kommenden Samstag, 1. August, spielen dabei die Wasserfuhr-Brüder Julian und Roman, um 16 und um 19 Uhr. Die beiden haben sich dem „Young German Jazz“ verschrieben und wurden für ihre Musik bereits mit einigen Preisen, wie zum Beispiel den German Jazz Award in Gold vom Bundesverband der Musikindustrie, ausgezeichnet.

Weiter geht es dann am Sonntag, 2. August, um 11 Uhr mit „Die Klinikrainer“. Hier bietet das Haus Eifgen einen Frühschoppen mit Jazz-Volksmusik an.

Am Sonntag, 23. August, kann das Publikum der Musik der „Seatown Seven“ im Biergarten des Haus Eifgen lauschen. Die siebenköpfige Band wurde 1962 gegründet und hat bereits einige CDs veröffentlicht. Neben dem Hauptmusikstil Oldtime Jazz bietet die Band auch Stücke im New Orleans Stil und frühen Swing, heißt es in der Ankündigung.