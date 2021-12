Landesgelder in Wermelskirchen : Der Haushalt verschlingt die Sportpauschale

Landesgelder in Wermelskirchen

Wermelskirchen Kommunen in NRW erhalten jedes Jahr die Sportpauschale, damit sie bei der Gestaltung der kommunalen Sportstätteninfrastruktur unterstützt werden. Die Sportpauschale in Wermelskirchen verschlingt der Haushalt.

Das nahmen die Politiker in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses zur Kenntnis – der politische Beschluss über die Verwendung erfolgt im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplans im Februar 2022. Norbert Galonska (SPD) hakte nach: „Sportvereine könnten einen Antrag bei der Stadt auf Förderung aus Mitteln der Sportpauschale stellen?“ Das bestritt Stadtkämmerer Dirk Irlenbusch nicht und antwortete: „Grundsätzlich ja. Aber wir finanzieren damit eine Menge und das Geld würde also im Haushalt fehlen.“

Wie die Verwaltung auflistete, erhielt die Stadt im Jahr 2018 knapp 94.000 Euro an Sportpauschale, im darauffolgenden Jahr nicht ganz 101.000 Euro, in 2020 rund 105.400 Euro und aktuell 112.700 Euro. Mit letztgenannter Summe kalkuliert die Kämmerei auch jeweils für die Jahre 2022 bis 2024. Posten, in die die Mittel der Sportpauschale einfließen, waren und sind unter anderem die Planung sowie der Neubau des Hallenbads, die Einrichtung der Sporthallen sowie die Ausstattung der Sportaußenanlagen, die Umbauten der Fußballplätze und die Sanierungen der Sporthallen.