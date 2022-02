Kultur in Wermelskirchen : Wer nicht denkt, ist dumm

Sebastian 23 präsentierte sein Programm „Cogito, ergo dumm. Eine Geschichte der Dummheit“ in der Katt. Foto: Henriette Becht

Wermelskirchen Der Comedian Sebastian 23 aus Bochum machte sich in der gut besuchten Kattwinkelschen Fabrik sehr amüsante Gedanken zum Thema Dummheit.

Von Wolfgang Weitzdörfer

„Die Dummheit hat sich weiterentwickelt“ – das sei das Ergebnis der vergangenen zwei Jahre, sagt Sebastian 23. Der Bochumer Comedian weiß es genau. Er hat sein Programm „Cogito, ergo dumm. Eine Geschichte der Dummheit“ genannt. Die Premiere war ein schönes Beispiel für eben diese Dummheit – wobei es eher das Datum war, das nicht so clever gewählt war. Denn wer im März 2020 auf große Tour gehen wollte, konnte sich auf eine unschöne Überraschung gefasst machen.

Dabei hätte er sich sein Programm auch mit einem Blick in den Duden extrem schlank zusammenfassen können. „Was ist Dummheit? Beim Blick im Duden habe ich diese Antwort gefunden: Mangel an Intelligenz. Danach habe ich mich gefragt: Was ist Intelligenz? Die Antwort, ganz klar: Mangel an Dummheit.“

Zum Glück waren die Dinge aber selten so einfach, sonst wäre der Abend dann bereits vorbei gewesen. Und letztlich galt: „Dummheit ist Vielfalt.“ Was an sich ja ein durchaus positiv besetzter Begriff ist, die Vielfalt, war im unmittelbaren Kontext zur Dummheit letztlich eher befremdlich. Das wurde etwa deutlich, als der Comedian den Dunning-Kruger-Effekt erklärte. „Wenn man wenig Ahnung von einem Thema hat, aber ein riesiges Selbstbewusstsein, dann ist das wie ein Besuch auf dem Mount Stupid“ - oder die Schwarmdummheit im Saal in Wermelskirchen vermutete. „Dummheit ist doch ein omnipräsentes Phänomen. Das heißt zwar nicht, dass wir alle dumm sind - aber wir machen eben durchaus immer wieder einfach dumme Sachen.“

Sebastian 23, eigentlich Sebastian Rabsahl, gehörte zu den Künstlern, die das Programm der Katt ein wenig auflockern, da sie eine alternativere Herangehensweise an die Kleinkunst hatten. Klar, nichts gegen das klassische Kabarett eines Hagen Rether, Jürgen Becker oder Wilfried Schmickler, aber diese Mixtur aus Albernheiten, kleinen Textbeiträgen, absurden Diashows und mehr oder weniger anspruchsvollen Liedern, die der Bochumer mit der Schiebermütze im Angebot hatte, und in denen es etwa um „Flirten mit Mundschutz“ oder ein Kinderspiel namens „Mister Kacka“ ging, kam beim Publikum bestens an.

Natürlich konnte man sich fragen, ob man in Zeiten des Kriegs in der Ukraine einfach so zum Lachen ins Theater oder auch zum Karneval - gehen durfte. Katt-Chef Achim Stollberg wirkte in seiner kurzen Anmoderation sehr bedrückt. „Wir haben uns Gedanken gemacht, ob wir spielen sollen.“