In Wermelskirchen Der beliebte „Sport im Park“ startet wieder

Das beliebte Angebot „Sport im Park“ wird auch in diesem Jahr fortgesetzt und startet am kommenden Samstag, 29. April. Ab dann findet eine Stunde lang „Sport im Park“ jeweils samstags um 10 Uhr in der Hüpp-Anlage sowie im Dorfpark Dabringhausen statt. Alle Bürger, die Lust auf und Spaß haben an der Bewegung im Freien, können an dem kostenfreien Angebot teilnehmen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Darauf weist die Stadtverwaltung Wermelskirchen hin.