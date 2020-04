Garten in Wermelskirchen : Im April ist Pflanzzeit für Erdbeeren

Wermelskirchen Wie bekommt man den Garten frühlingsfit? Gartenexperte René W. Essel von der Baumschule Bosmann beantwortet in diesen Tagen viele Fragen.

Frühling In der Natur herrscht Aufbruchstimmung. Auch wenn es immer noch mal wieder ungemütlich werden kann, bereiten die Gartenfreunde doch ihren Rasen, ihre Beete und Hecken auf das Frühjahr vor. Da gibt’s viel zu tun. Der erste Rasenschnitt steht an. Es wird gedüngt, die Blumenkübel gesäubert und bepflanzt, hier und da neue Erde verteilt. Es soll alles schön hergerichtet sein, wenn die Temperaturen zuverlässig ansteigen und die Terrasse in Beschlag genommen werden kann.

Mähen könne man den Rasen schon, aber auch das Düngen sei noch nicht ganz ungefährlich. „Gerade mit mineralischem Dünger wächst das Gras jetzt sehr schnell. Wenn es dann nachts noch mal friert, hat man recht schnell einen Schaden“, sagt Essel. Er empfiehlt seinen Kunden: „Mit dem Düngen besser noch bis Mitte April warten“ Insgesamt sei der Rasen ohnehin der Teil des Gartens, der am meisten Hinwendung brauche – aber am wenigsten bekomme. „Dreimal Düngen pro Jahr sollte sein, damit der Rasen mit ausreichend Nährstoffen versorgt ist“, sagt Essel.

Ansonsten sei der April der beste Monat, um neue Pflanzen einzusetzen. „Das gilt sowohl für Erdbeeren und kleines Beerenobst, aber auch für Obstbäume, Hecken, Bäume, Sträucher und Zwerggehölze. Man muss sich nur ein wenig beeilen, dass man in der Baumschule noch den passenden Baum oder Strauch findet“, sagt Essel. Denn Bäume, die bereits ausgetrieben hätten, könnten nicht mehr ausgegraben werden. „Das kann sich nun wöchentlich ändern, deswegen ist es schwer, sich da festzulegen“, sagt der Gartenexperte. Auch Gemüse könne nun langsam ausgesät werden – wobei auch hier die kalten Nächte noch zum Probelm werden könnten. Vom Vorziehen der kleinen Pflanzen im Haus hält Essel nicht so viel. „Besser ist es, wenn man ein Gewächshaus hat oder einen Folientunnel auf einem Beet anlegen kann. Ansonsten sollte man besser bis Ende April mit der Aussaat warten“, sagt Essel. Auch in Corona-Zeiten gehe der Verkauf in der Baumschule weiter. „Wir helfen möglichst kontaktlos – per Telefon, E-Mail oder auch mit Lieferservice“, sagt Essel.