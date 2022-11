Gemeindeleben in Wermelskirchen Der Adventsgruß kommt über das Smartphone

Jeden Morgen kündigt sich mit einem leisen Pling das neue Adventstürchen an: Über WhatsApp oder Telegram, Signal oder Threema schicken die Gemeinden aus Hilgen und Burscheid einen ermutigenden Gruß auf den Weg. Auch über Facebook oder Instagram können Interessierte die Türchen öffnen. Bereits im fünften Jahr setzen die Gemeinden so ihre Idee eines digitalen Adventskalenders um. Weit über 500 Interessierte meldeten sich in den vergangenen Jahren jeweils für den kleinen Gruß am Morgen an.