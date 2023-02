In Wermelskirchen Denkmalschutz will Nachbesserung für die Orgel in der Stadtkirche

Die Zwischenzeit nutzt die Gemeinde, um ihre Ideen für Kirche und Orgel auf den Weg zu bringen. Aktuell liegen die Pläne für die Renovierung und Erweiterung der Kirchenorgel nach wie vor beim Denkmalschutz. „Dort gab es nun einen Änderungswunsch“, erklärte Pfarrer Volker Lubinetzki während der Gemeindeversammlung am Sonntag. Aus optischen Gründen müsse für die neuen Orgelpfeifen ein passenderes Gehäuse geschaffen werden, als in den Plänen vorgesehen. Die Gemeinde bessert also nach und hofft dann auf grünes Licht vom Denkmalschutz für die aufwändigen Pläne, die mit 358.000 Euro zu Buche schlagen. „Nach dem Denkmalschutz brauchen wir noch die Zustimmung aus dem Landeskirchenamt in Düsseldorf“, erklärte Lubinetzki. Da die Orgelfachleute dort aber bereits in den ganzen Prozess eingebunden seien, werde mit keiner weiteren Verzögerung gerechnet. „Wir hoffen, dass die Bauarbeiten in diesem Jahr beginnen können“, erklärte der Presbyteriumsvorsitzende, „dabei sind wir aber natürlich auch von den Kapazitäten des Orgelbauers abhängig.“