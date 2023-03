Galerie am Markt in Wermelskirchen Den Werken großer Künstler auf der Spur

Anne Ewalds Bild ist seit Sonntag – genauso wie 17 andere Werke – in der Galerie am Markt in Wermelskirchen zu bewundern. Die Künstler des Kunstvereins haben sich große Werke vorgenommen und ihnen eine eigene Note gegeben. „Was wäre wenn?“: Mit dieser Fragestellung haben sie sich ihren eigenen Leinwänden gewidmet. Das Ergebnis ist spannend und ausgesprochen sehenswert.