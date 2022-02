Workshops in Wermelskirchen : Den Forschergeist von Kindern wecken

Rhein-Berg/Wermelskirchen Workshops machen pädagogische Fach- und Lehrkräfte fit. Sie finden abwechselnd an verschiedenen außerschulischen Orten statt. Kita St. Michael rezertifiziert als „Haus der kleinen Forscher“.

Verschiedene Workshops finden abwechselnd an außerschulischen Lernorten statt: im aqualon in Wermelskirchen, im metabolon in Lindlar und auf Gut Eichtal in Overath.