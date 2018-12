Viele Arbeitsschritte bis zum perfekten Baumkuchen : Schicht für Schicht dem Zauber auf der Spur

Thies Herßebroick (29) ist Konditormeister bei Café Wild und ein Könner in Sachen Baumkuchenbäckerei. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Thies Herßebroick hat vom Seniorchef im Café Wild die Kunst des Baumkuchen-Backens gelernt. Eine Geschichte von großen Fußspuren, echter Back-Leidenschaft und dem Perfektionismus an der Walze.

Es riecht nach Schokolade. Im Regal stehen die vorbereiteten Pralinenhüllen und Thies Herßebroick streicht über die kalte Marmorplatte. „Mein Herz liegt in der feinen Konditorei“, sagt der 29-Jährige. Dort, wo Torten eingesetzt und Pralinen hergestellt werden. Jeden Morgen um 6 Uhr beginnt in der „kalten Backstube“ bei Café Wild sein Arbeitstag. Und während ein paar Stufen tiefer – in der „warmen“ Backstube“ – die Teige gerührt und die Böden gebacken werden, kümmert sich Thies Herßebroick darum, dass Böden und Creme, Sahne und Schokolade, Obst und all die anderen Köstlichkeiten zu einer Torte zusammenwachsen. „Bis 9 Uhr morgens backen wir frisch für den Laden und die Theke“, sagt der Konditormeister. Dann ist es im Café noch ganz ruhig, in den beiden Backstuben allerdings herrscht schon Konzentration.

Vieles von dem, was am Vormittag auf der Marmorplatte entsteht, ist Thies Herßebroick inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen. Schwarz-Wälder-Kirsch. Apfel-Schmand. „Aber der Chef bringt auch regelmäßig neue Ideen mit“, erzählt er, „und dann werden wir kreativ und bringen uns ein.“ So entstand etwa die Stollen-Sahne, die es vor Weihnachten im Café gibt. „Dieses individuelle und kreative Arbeiten hat damals den Ausschlag gegeben, nicht Bäcker, sondern Konditor zu werden“, sagt Thies Herßebroick. Bereut hat er es nie.

Info Wilde Geschichte seit 1830 Historie Conrad und Lisette Wild eröffneten 1830 am Markt ihre Zuckerbäckerei. Kurz danach erweiterten sie ihr Geschäft um eine Wirtschaft im Nebenhaus. 1891 wird das alte Haus abgerissen und das neue Eckhaus am Markt gebaut. 1954 treffen Wilds die Entscheidung für das Tagescafé, 1976 übernehmen Horst und Karin Wild das Geschäft und machen es zum Aushängeschild. Aktuell 2008 haben Thomas und Anne Wild das Café übernommen und modernisiert.

Während im Café der Frühstücksbetrieb beginnt, wechselt der Konditormeister seinen Arbeitsplatz. Er geht an den Kollegen in der „warmen Backstube“ vorbei in eine kleine Nische, die nur die Architektur der alten bergischen Häuser möglich macht. Hier wird seit jeher Baumkuchen gebacken – das ganze Jahr über und verstärkt in der Weihnachtszeit. „Das macht eigentlich und nach wie vor der Seniorchef“, sagt Herßebroick. Weil der aber früh genug daran dachte, auch die nächste Generation in das Geheimnis des Baumkuchenbackens einzuweihen, wurde vor mehr als drei Jahren der junge Konditormeister mit an die Walze geholt. „Ich habe riesige Erwartungen an mich selbst gestellt“, erinnert sich Thies Herßebroick, „schließlich bin ich mir der Tradition und diesem Hoheitsgebiet des Baumkuchens bewusst.“

Schon während seiner Meisterprüfung hatte er bewiesen, dass er Baumkuchen backen kann. Nun aber wurde er Teil einer Wermelskirchener Tradition – und fand Gefallen daran. „Baumkuchen zu backen, ist aufwändig und zeitintensiv“, sagt er und fügt lachend hinzu: „Und am Ende ist man furchtbar stolz.“ Als erstes stellt er also die Eiermasse her. „Kein Teig“, betont er. Die Walze in dem besonderen Ofen heizt währenddessen vor. Dann beginnt ein Prozess, der Konzentration erfordert. Herßebroick senkt die Walze in die Wanne mit der Eiermasse, dann wird die erste Schicht gebacken. „Man muss ein Gefühl dafür entwickeln“, sagt er. Bilden sich Bläschen ist Vorsicht geboten.

Am Anfang sei die Masse manchmal von der Walze abgefallen. „Das ist sehr ärgerlich“, sagt er. Inzwischen hat er längst raus, wie Schicht für Schicht gebacken wird. „Ich gehe eher auf Nummer Sicher“, sagt er. Bilden sich Bläschen, kommt der Stipper zum Einsatz, der ganz kleine Löcher im Gebäck hinterlasst – und die Gefahr bannt. „Beim Seniorchef gibt es viel weniger dieser kleinen Löcher“, sagt Herßebroick und lacht, „ohnehin ist sein Baumkuchen immer noch der Beste.“