Neues Wermelskirchener Bier : Dellmann's Pils hat Premiere

Die Wermelskirchener Brauerei Dellmann‘s Bräu stellt am kommenden Freitag, 11. Oktober, im Landhaus Spatzenhof in Süppelbach ihr erstes Bier nach Pilsener Brauart vor. Beim „Bierfest“ erlebt das Wermelskirchener Pils damit die öffentliche Premiere, dazu gibt es Deftiges vom Spatzenhof-Grill mit Beilagen.

„Wir haben uns beim Dellmann‘s Pils an der traditionellen Brauweise orientiert, denn ansonsten wäre das Pils ja kein Pils. Im Gegensatz zum Kölsch ist jedoch die Pilsener Brauart längst nicht mehr an den Ursprungsort gebunden“, sagt Simon Felbick von „Dellmann‘s Bräu“: „Die Verwendung des erst 2012 entwickelten und damit noch recht jungen Mosaic-Hopfens verleiht dem Pils den besonderen Charakter, der es erkennbar zu einem speziellen, handgemachten Bier macht.“ In Kombination mit den übrigen Zutaten verleihe der Mosaic-Hopfen dem Bräu komplexe blumig-grasige, tropisch-fruchtige Nuancen, die mit den für ein Pils typischen, herben und erdigen Noten harmonieren.