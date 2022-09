Elf Prozent mehr für Taxifahrten : Das Taxifahren im Kreisgebiet wird ab 1. Dezember teurer

Wermelskirchen/Rhein-Berg Die Kreisverwaltung hat den Antrag der Taxifahrer geprüft – die möchten bis zu 24 Prozent mehr haben. Der Kreis schlägt aber nur elf Prozent vor wie sie auch im Öffentlichen Personennahverkehr erfolgte.

So formuliert die Fachvereinigung in ihrem Antrag zur Erhöhung des Taxitarifes, dass die Grundgebühr von 3,60 Euro auf 4,40 Euro angehoben werden soll. Das Kilometerentgelt tagsüber soll von 2,50 auf 3,10 Euro steigen, nachts und am Wochenende von 2,60 auf 3,20 Euro. Auch die Wartezeiten-Preise sollen, so heißt es im Antrag, um 22 Prozent angehoben werden Als Treibstoff-Zuschlag möchten die Taxifahrer 1,50 Euro haben, zudem soll für die Mitnahme von Rollis fünf bis 15 Euro bezahlt werden. Das gibt es im aktuell gültigen Taxentarif nicht.