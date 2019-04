Eifgenbach in Wermelskirchen : Ist das der erste „bergische Geysir“?

Wermelskirchen An einer Stelle des Eifgenbaches sprudelt und spritzt das Wasser in die Höhe. Bei Facebook vermuten Wermelskirchener, dass es sich um den ersten „bergischen Geysir“ handeln könnte. Das steckt dahinter.

Normalerweise ist der Eifgen ein ganz ruhiges Bächchen. Langsam fließt er durch die schöne bergische Natur dahin. Doch an einer Stelle kann der Eifgenbach auch ganz anders. Erleben konnte das, wer das schöne Wetter für eine Wanderung von Rausmühle Richtung Neuemühle genutzt hat. Ungefähr auf halber Strecke war es vorbei mit der Ruhe. Stattdessen sprudelte und spritzte das Wasser nur so.

Entdeckt hatte die Stelle ein Facebook-Nutzer. Er machte ein Video davon und lud es in mehrere der Wermelskirchener Facbeook-Gruppen hoch. Dort ist zu sehen, wie das Wasser in Ufernähe erst nur etwas brodelt, dann aber auf einmal in mehreren Schüben nach oben spritzt. Der Vorgang wiederholt sich immer wieder. Bei Facebook schrieb der User: „Ich war heute am Eifgenbach spazieren und habe dabei ein Video von einem ,bergischen Geysir’ gemacht.“