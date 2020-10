Mädchenberatung in Wermelskirchen : Hier finden Mädchen Unterstützung

Info

Resonanz In den vergangenen zehn Jahren (Stand: 15. Oktober 2020) hat die Mädchenberatungsstelle 591 Mädchen und 144 mit Fachkräften oder Angehörigen beraten. Jährlich verzeichnet die Mädchenberatung 70 bis 80 Anfragen, sagt Magdalena Holthausen.

Sprechstunden Die Außensprechstunden in Wermelskirchen (Kattwinkelsche Fabrik) finden immer am ersten und dritten Dienstag eines Monats zwischen 14 und 17 Uhr statt, die in Burscheid an jedem zweiten und vierten Mittwoch. Eine Terminabsprache ist immer erforderlich.

Kontakt Das Büro der Mädchenberatungsstelle befindet sich in Bergisch Gladbach an der Hauptstraße 155, Tel. 02202 9891155. Weitere Informationen stehen im Internet.

www.maedchenberatung-bgl.de