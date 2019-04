Wermelskirchen hat einen MC : Die Jungs vom anständigen Motorradclub

Wermelskirchen Wermelskirchen hat wieder einen MC – einen Club für Biker. Doch der „Mercenaries MC Nomads“ hat nichts mit kriminellen Rockerbanden zu tun, sondern ist offen für alle. Zum Beweis laden die Jungs zur großen Osterparty ein.

Mit einer Osterparty wollen die „Nomads“ jetzt zeigen, dass das Biker-Lebensgefühl auch Nicht-Motorradfahrer begeistert und mit Klischees aufräumen. „Natürlich werden wir oftmals einfach abgestempelt und schief angeschaut – aber da arbeiten wir dran“, sagt Olaf Schmitt (50 Jahre, Industrielackierer), „Secretary“ im Wermelskirchener „Mercenaries“-Vorstand. Deshalb laden die Wermelskirchener „Nomads“ am kommenden Samstag, 20. April, zur Osterparty auf das Gelände des Schäferhundevereins an der Albert-Einstein-Straße. „Die ist für jeden gedacht, der Spaß daran hat, mit uns zu feiern“, sagt Schmitt.

Die Osterparty steigt am Samstag, 20. April, ab 16 Uhr auf dem Gelände des Schäferhundevereins an der Albert-Einstein-Straße 19. Der Eintritt ist frei, Parkmöglichkeiten gibt es vor Ort. Ab 20.30 Uhr spielt die Wermelskirchener Band „Tante Silke“.

Fünf Gründer ergriffen die Initiative, um den „Mercenaries MC Nomads“ aus der Taufe zu heben. „Uns verbindet der Spaß am Motorrad-Fahren, am Schrauben, am Feiern und die Freude am Zusammenhalt in der Gruppe“, beschreibt „President“ Daniel Maus (47 Jahre), der seine Brötchen als Maler und Lackierer verdient. „Wir lassen uns gerne überall blicken, sind ehrlich und haben Anstand. Wir haben alle einen geregelten Beruf und sind sozial engagiert“, erklärt Maus. Und „Secretary“ Olaf Schmitt fügt hinzu: „Loyalität, Vertrauen und Zusammenhalt sind Werte, die bei uns hoch im Kurs stehen.“