Forsa-Umfrage ergibt : Viele trauen sich Erste Hilfe nicht zu

Wermelskirchen Nicht wenige Deutsche haben Angst, lebensrettende Maßnahmen anzuwenden. Sollten Erste-Hilfe-Kurse Pflicht für alle sein? Johanniter und DRK finden: Freiwilliges Helfen ist besser.

Die weitaus meisten derjenigen, die sich eine Wiederbelebung nicht zutrauen würden, gaben an, dass sie Angst haben, etwas falsch oder gar noch schlimmer zu machen (80 Prozent). „Dabei kann man gar nichts verschlimmern“, sagt Bernd Koebke. „Intuitiv zu handeln ist meistens genau das Richtige.“ Um die Hemmungen von potenziellen Ersthelfern zu mindern, sei es eine Maßnahme der Rettungsorganisationen gewesen, die Kurse immer wieder zu überarbeiten und zu vereinfachen. In der Umfrage sagten etwa 37 Prozent derjenigen, die sich eine Wiederbelebung nicht zutrauen, sie hätten Angst vor körperlichem Kontakt wie bei der Mund-zu-Mund-Beatmung. „Wichtiger als die Zufuhr von Sauerstoff ist es, den Kreislauf wieder zum Laufen zu bringen“, sagt Koebke. In den Kursen stehe daher zunehmend die Herzmassage im Vordergrund.

In Betrieben ist eine bestimmte Anzahl an ausgebildeten Ersthelfern Vorschrift. In den Schulen gibt es keine verpflichtende Regelung, auch eine Integration der Thematik in den Lehrplan wurde bislang nicht durchgesetzt. Am Gymnasium Wermelskirchen gibt es seit 15 Jahren eine Arbeitsgemeinschaft, in der sich die Schüler freiwillig engagieren. Das funktioniert gut, sagt AG-Leiter Andree Sohmen. „Lehrer machen eine Fortbildung bei den Rettungsgesellschaften und können dann Schüler und Lehrerkollegen ausbilden“, erklärt er. Schüler ab Klasse 7 lernen ein Jahr lang die Grundschritte der Ersten Hilfe und werden anschließend als Sanitätsdienst während der Pausen und bei Veranstaltungen der Schule eingesetzt. Rund 35 Schüler engagieren sich aktuell in der AG.