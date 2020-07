Lecker Bergisch geht an den Start : Gaumenfreuden in Corona-Zeiten

Premiere für „Lecker Bergisch“: Norbert Kraus und Birgitt Hofmann-Kraus holen die ersten kulinarischen Boxen bei Ulla Vöpel (M.) im Restaurant „Zu den drei Linden“ ab. Foto: Theresa Demski Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Das Projekt „Lecker Bergisch“ startet mit fünf Boxen und geht nun in die zweite Runde. Die Aktion richtet sich an Freunde guter Küche, die in Corona-Zeiten noch vorsichtig sind mit ihrer Rückkehr in die heimischen Restaurants.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Die offenen, weißen Boxen stehen auf dem Tresen im Restaurant „Zu den drei Linden“. Marco Frommenkord hat gerade Vorspeise, Zwischengang und Nachspeise bei den Köchen in Wermelskirchen eingesammelt und sich dann auf den Weg nach Dhünn gemacht. Hier finden nun die Antipasti von der „Trattoria Il Capriccio“, das Medaillon vom Seeteufel aus dem Hotel Restaurant „Zum Schwanen“ und das Tiramisu von „Toscanna“ ihren Platz in der großen, weißen Papierbox. Dazu gesellen sich schließlich die Rinderbäckchen mit Mandelbällchen, die der Dhünner Küchenchef Jens Hartmann in kleinen Beuteln untergebracht hat. Die Aktion „Lecker Bergisch“ richtet sich schließlich an Freunde guter Küche, die in Corona-Zeiten noch vorsichtig sind mit ihrer Rückkehr in die heimischen Restaurants. „Da ist jetzt ein bisschen Kreativität von den Kunden gefragt“, weiß Ulla Vöpel, Chefin im Restaurant „Zu den drei Linden“. Die Gerichte müssen Zuhause aufgewärmt und angerichtet werden. Sie würde sich über Fotos freuen, wie die Gänge schließlich auf den Tellern aussahen, sagt Ulla Vöpel.