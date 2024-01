Kultur in Wermelskirchen Haus Eifgen auch 2024 mit großer Vielfalt

Im Sommer werden dann die Deep-Purple-Heldinnen von „Strange Kind Of Women“ zum wiederholten Mal den Eifgen-Biergarten rocken, ein Termin steht noch nicht. „Nach dem großen Erfolg des ‚Local-Heroes-Festivals‘ wollen wir auch in diesem Sommer wieder lokalen Bands eine Bühne bieten“, so Adrian Kunitz. Und auch andere Cover-Bands werden sich im Haus Eifgen die Ehre geben – etwa am Freitag, 9. Februar, „Anger Is A Gift“ mit einem Tribut an „Rage Against The Machine“, etwas für die Freunde härterer Klänge.