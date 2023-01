Kultur in Wermelskirchen Beschwingte Klezmer-Klänge mit dem „Odessa Projekt“

Die Ausstellung „Die Geschichte ist kaum zu ertragen“, die eindrucksvoll von der Studienfahrt der zehnten Klassen der damaligen Städtischen Hauptschule zur Gedenkstätte Auschwitz im Jahr 2008 erzählt, war am vergangenen Wochenende im Haus Eifgen zu sehen. Anlass war der Holocaust-Gedenktag am Freitag. Am frühen Samstagabend hingegen ging es dort indes etwas beschwingter zu – mit Musik des Hückeswagener Ensembles „Odessa Projekt“. Das Quintett – Stefanie Hölzle an Geige, Klarinette und Gesang, Sabine Schmelzer-Beversdorff an Saxophon und Gesang, Daniel Marsch an Akkordeon, Geige und Gesang, Joachim Heinemann am Kontrabass und Susanne Heinemann an Percussion und Gesang – hatte einen bunten Reigen beschwingter Klänge aus dem südosteuropäischen Raum mitgebracht.