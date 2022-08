Mobile Redaktion in Wermelskirchen : Spiel, Spaß und Gespräche am Medienmobil

Mobile Redaktion auf dem Feierabendmarkt in Wermelskirchen

Wermelskirchen Mit der Mobilen Redaktion war die Bergische Morgenpost zu Gast auf dem Feierabendmarkt auf der Telegrafenstraße. So manche Anregung wurde von Lesern vorgebracht und mit den Redakteuren vor Ort ausdiskutiert.

Heiße Debatten gab’s es nicht! Trotzdem war’s heiß. Aber kühle Getränke an den Stehtischen und viel Obst bei der Glücksrad-Aktion erfreuten dann so manche Wermelskirchener wie auch Gäste dieser Stadt am Medienmobil der Bergischen Morgenpost. Redaktionsleiter Udo Teifel und sein Kollege Stephan Singer standen beim Feierabendmarkt auf der Telegrafenstraße und kamen während der Mobilen Redaktion erstmals wieder nach der Corona-Pandemie mit vielen Lesern ins Gespräch. Da gab es so manche Anregung, und hier und da gentwickelte sich dann auch eine Gesprächsrunde mit den beiden stellvertretenden Bürgermeistern Stefan Lessenich und Norbert Galonska, die gern die Gelegenheit zum Bürgergespräch nutzten.

Letztlich war es an diesem Donnerstagabend viel zu heiß: Das bekamen auch andere Stände auf dem Feierabendmarkt zu spüren: Besucher nutzten schattenspendende Schirme oder Auslagen oder kamen erst spät. So dümpelte der Markt vor sich hin und kam er spät in Schwung.

Natürlich war ein Thema am Stand der Mobilen Redaktion: der Hallenbad-Standort auf dem Rhombus-Areal. Den lobte Hannelore Peter ausdrücklich, obwohl sie dabei zwei Herzen in der Brust trägt: „Es ist toll, dass das Hallenbad auf das Rhombus-Gelände kann. Schön, dass sich die Eigentümer doch noch bereit erklärt haben, zumindest einen Teil des Areals an die Stadt zu verkaufen.“ Ihr sei wichtig, dass ein Hallenbad der Stadt gehören müsse, Mietlösungen oder ähnliches seien aus ihrer Sicht keine Option: „Als Anwohnerin am Quellenweg finde ich es gut, dass wir weniger Verkehr vor der Tür haben, wenn das Hallenbad auf dem Rhombus-Gelände steht. Andererseits habe ich dann einen weiteren Weg, denn ich bin begeisterte Schwimmerin“, sagte die BM-Leserin Hannelore Peter.

Den Hallenbad-Standort auf dem Rhombus-Gelände hält genauso Wolfgang Schindler, einst Stadtplaner bei der Stadtverwaltung und inzwischen Pensionär, für sinnvoll. Er gibt jedoch zu bedenken: „Hinsichtlich der Attraktivität des Hallenbades muss das Gebäude architektonisch eine Alleinstellung bekommen. Es darf nicht in einem Gesamtkomplex optisch verschwinden.“ Diese Alleinstellung hätte ein Neubau am Quellenweg auf jeden Fall gehabt, bei der Planung für das Rhombus-Areal müsse das nach seiner Einschätzung bedacht werden.

Einige Verbesserungsvorschläge für die Stadt brachte das Ehepaar Peter und Andrea Adrian mit: So schlagen sie vor, die Ampelschaltung am Edeka-Markt im Belten für Linksabbieger auf der B51 in die Berliner Straße zu ändern: „Es gibt sehr lange Rotphase, obwohl kein Gegenverkehr vorhanden ist“, so Peter Adrian. „Warum wird sie, zum Beispiel in den Abendstunden oder tagsüber nicht verkehrsabhängig geschaltet?“, so Andrea Adrian. Eine ähnliche Situation gebe es auch im Bereich Dellmannstraße in die Thomas-Mann-Straße.

Das Ehepaar schlägt auch vor, die Vorfahrtsregelung Thomas-Mann-/Bergstraße zu ändern. Sehr häufig würden zum Beispiel Radfahrer durchfahren, ohne auf die Vorfahrtsregelung zu achten. So finden sie auh, dass eine gegenläufige Fahrradspur auf der Telegrafenstraße sinnvoll sei.

Warum werden Bushaltestellen-Dächer nicht begrünt? Eine Frage, die ebenfalls gestellt wurde. Angesichts des Klimawandels sollte das doch Standard sein, meinten die Eheleute Adrian.