18 Jahre offene Jugendarbeit am Markt in Wermelskirchen Das Jugendcafé wird volljährig

Damals hatte das Team an eine Zeit erinnert, als die Stadt ihr eigenes Angebot der offenen Jugendarbeit aus finanziellen Gründen zurückbaute. Timo Pleuser, Betina Weichbrodt und Annelen Hilverkus schrieben damals das Konzept für ein Jugendcafé und begeisterten die freikirchlichen Gemeinden in Dabringhausen, Dhünn, an der Neuschäferhöhe und an der Schillerstraße für die Idee. „Noch bevor der Mietvertrag für den ehemaligen Wollladen am Markt unterschrieben waren, hatten die Gemeinden 70.000 Euro zugesagt“, erzählt Frowein. Die Reise konnte beginnen.