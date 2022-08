Jugendarbeit in Wermelskirchen : Ein Ort ohne Bedingungen

Wermelskirchen Das Jugendcafé am Markt feiert am heutigen Freitag seinen 16. Geburtstag. Ein großer Tag für Jugendliche. Pünktlich zum Geburtstag lädt das Team zum Juca-Beach ein – mit Live-Musik und kühlen Getränken.

Was sie im Jugencafé erwartet? „Hier werden Menschen bedingungslos angenommen“, sagt André Frowein, „wir Christen nennen das Nächstenliebe.“ Egal, welches Temperament Jugendliche mitbringen, ob sie religiös sind oder mit Kirche nichts am Hut haben, egal welche sexuelle Orientierung, Hobbys oder Probleme sie haben: „Wir nehmen den anderen hier so, wie er ist“, sagt Frowein. Das sei natürlich manchmal eine Herausforderung, aber darauf baue das Konzept des Jugendcafés inzwischen seit 16 Jahren. Damals baute die Stadt ihr eigenes Angebot der offenen Jugendarbeit aus finanziellen Gründen zurück. Die heimischen Kirchen wurden hellhörig und beschlossen, selbst mehr Einsatz zu zeigen – und ein Angebot der offenen Jugendarbeit zu schaffen. Timo Pleuser, Betina Weichbrodt und Annelen Hilverkus entwarfen ein Konzept für ein Jugendcafé. Mit diesem Konzept wurden sie in den Gemeinden vorstellig: Und schließlich bildete sich ein Kreis mit Ehrenamtlichen der freikirchlichen Gemeinden in Dabringhausen, Dhünn, an der Neuschäferhöhe und in der Schillerstraße, um dieses Konzept umzusetzen. Drei Tage in der Woche sollte das Jugendcafé öffnen, mit dem alten Wollladen am Markt hatte sich eine Immobilienmöglichkeit aufgetan. „Zu einem ersten Treffen für Interessierte kamen 120 Freiwillige“, erzählt André Frowein. Und dann ergänzt er mit einem Blick zum Himmel: „Das war kein Zufall, das war vorbereitet.“ Statt drei Tage in der Woche würde das Jugendcafé also sechs Tage in der Woche öffnen können. Und auch die 70.000 Euro schwere Wunschliste, die das Team geschrieben hatte, war dank der großen Spendenbereitschaft schnell erledigt. „Noch bevor der Mietvertrag unterschrieben war“, sagt André Frowein.