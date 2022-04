Hilfsangebot in Wermelskirchen : Das Jobcenter berät im Waschcafé

Jobcenter-Standortleiterin Tanja Kreimendahl (l.) und die WkiWK-Mitgründerin Brigitte Krips arbeiten im Waschcafé Hand in Hand. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Der frisch renovierte Mehrzweckraum bietet Ruhe für Gespräche. Es gibt Sprechstunden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Dolmetschern. Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine lösen einen steigenden Bedarf aus.

Der Mehrzweckraum in der ersten Etage über dem Waschcafé an der Eich präsentiert sich mit neuem Fußboden und neuem Anstrich frisch renoviert – sogar eine Kinderspielecke ist eingerichtet. Ab sofort wird hier auch die mobile Beratung des Jobcenters Rhein-Berg für ihre offenen Sprechstunden ein ruhiges Plätzchen finden. Zwei Jobcenter-Berater sind immer mittwochs im Waschcafé präsent – zuständig für den Bereich der materiellen Leistungen und die Jobvermittlung.

Während die Kooperation zwischen dem Jobcenter-Standort in Wermelskirchen und der Bürgerinitiative zur Hilfe von geflüchteten Menschen „Willkommen in Wermelskirchen“ (WkiWk) im Waschcafé keine neue ist, erfährt sie durch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine derzeit einen im Sommer vergangenen Jahres nicht vorhersehbaren Bedarf. Damals hatten WkiWk und das Jobcenter die Offenen Sprechstunden im Waschcafé eingerichtet. „Etwas Ähnliches machen wir ja auch im Burscheider Büdchen“, verweist die Leiterin des Wermelskirchener Jobcenter-Standorts, Tanja Kreimendahl, auf die Nachbarstadt. „Im Waschcafé haben die Menschen einen ihnen bekannten Raum. Hierher kommen sie regelmäßig, dann fällt der Zugang zum Jobcenter leichter, ohne das Gefühl einer ‚Amtsvorsprache‘ zu haben“, beschreibt Brigitte Krips von WkiWk die Situation. Obendrein wären im Waschcafé ehrenamtliche Dolmetscher vor Ort, was die Kommunikation erleichtere: „Die Sprachbarriere macht Telefonate zumindest in der Anfangsphase der Ankunft der Menschen nahezu unmöglich.“

Info Jeden Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr Offene Sprechstunden Zur mobilen Beratung sind Jobcenter-Berater immer mittwochs zwischen 10 und 12 Uhr im Wermelskirchener Waschcafé an der Eich 4c vor Ort. Jobcenter Der Wermelskirchener Jobcenter Rhein-Berg-Standort befindet sich an der Dabringhausener Straße 33. www.jobcenter-rhein-berg.de

Die Digitalisierung mache die offenen Sprechstunden problemlos möglich: „Das Team hat Zugriff auf alle Daten und auch Formulare oder Antragsvordrucke haben wir dabei“, sagt Tanja Kreimendahl. Und sei der Prozess einmal angestoßen, könnten Folgetermine direkt im Jobcenter gemacht werden. „Durch den Mehrzweckraum in der ersten Etage haben wir einen Rückzugsraum, wo weniger Unruhe herrscht als im Waschcafé“, erklärt Brigitte Krips. Dass der Beratungsbedarf beim Jobcenter steigen wird, ist absehbar. Denn der Bund hat zum 1. Juni die Überführung der Ukraine-Flüchtlinge in die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II, „Hartz IV“) beschlossen.

Tanja Kreimendahl blickt zuversichtlich nach vorne: „Der Arbeitsmarkt sieht im Moment so gut aus, dass wir im Grunde jeden vermitteln können, vorausgesetzt es liegt eine abgeschlossene Ausbildung vor.“ Schwierigkeiten bestünden dann, wenn keine abgeschlossene Schul- und Berufsausbildung vorlägen. „Wir sind keine Sozialarbeiter – unsere Aufgabe ist die Integration in den Arbeitsmarkt“, stellt Tanja Kreimendahl grundsätzlich klar. Hindernisse wie Kinderbetreuung während der Arbeitszeit, Mobilität, Sprachbarriere oder sogar Traumata müssten vorher geklärt oder beseitigt sein. „Aber dafür haben wir ein Netzwerk, an das wir verweisen“, sagt die Jobcenter-Leiterin.

Dabei greift genauso die Arbeit von WkiWk mit dem aus dem Landesprogramm „Komm an“ geförderten Waschcafé. „Die Digitalisierung, die solche offenen Sprechstunden ermöglicht und erleichtert, wollen wir unterstützen. So planen wir gerade die Anschaffung von mobilen Endgeräten mit Fördergeldern, um den digitalen Zugang zu Behörden mit den Menschen zu üben – wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe geben“, erläutert Brigitte Krips.