Eiserne Hochzeit in Wermelskirchen Das Ja-Wort an Altweiber hält seit 65 Jahren

Am 5. Februar 1959 gaben sie sich das Ja-Wort. Sie war gerade 19 und er 23. Ob sie sich gut an den Tag erinnern können? „Es war ein Donnerstag“, sagt Walter vom Stein sofort. Und seine Frau ergänzt: „Altweiber.“ Mitten im Karneval schlossen sie den Bund fürs Leben. Und sie erinnern sich, wie sich Verwandte vom Niederrhein beschwerten, dass sie für ihren Hochzeitstag Altweiber gewählt hatten. „Aber es war ein schöner Tag. Kalt und klar. Und anstrengend“, sagt er. Und dann müssen die beiden leise lächeln, denn sie scheinen sich gleichzeitig an den Polterabend am Abend zuvor zu erinnern. „Den haben wir bei uns auf dem Hof gefeiert“, erzählt er und meint den elterlichen Betrieb in Bähringhausen. „Wenn Bauern feiern, dann machen sie das gründlich“, sagt seine Frau. In jedem Winkel sei etwas los gewesen. „Wir waren spät im Bett“, erzählt er.