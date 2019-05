Das ist Imkerin Gerlinde Neurohr : Seit vier Jahren mit eigenen Völkern

Gerlinde Neurohr-Technau geboren in Hermannstadt (Sibiu) in Rumänien 3 Kinder Studium der Biologie und Ev. Religion in Köln, Abschluss mit 1. Staatsexamen Ausbildung zur staatlich geprüften Logopädin in Düsseldorf Ausbildung zur Legasthenietherapeutin in München Beruflich selbstständig seit 2003 als Logopädin und Lerntherapeutin in Wuppertal Pächterin einer Schrebergartenparzelle in Wermelskirchen sowie Mitarbeit auf dem Permakulturhof in Wuppertal, Vorm Eichholz Imkerkurs bei Pia Aumeier in Kürten Bechen 2014 Imkern mit eigenen Völkern seit 2015 Mitglied und Schriftführerin im Imkerverein Wermelskirchen Mein Großvater und mein Vater imkerten bereits. Zu meinen frühen Kindheitserinnerungen gehört das genüssliche Kauen auf Honigwaben, das beruhigende Summen von Bienen sowie der Geruch nach warmem Wachs und Honig, der beim Schleudern entsteht. Ich wollte immer schon auch selber Bienen halten. Als ich dann um die 60 war, alle anderen wichtigen Lebensbereiche in stabilen Bahnen liefen, fand ich es an der Zeit, mich diesem Hobby zu widmen. Ein weiteres wichtiges und mit Bienen/Insekten untrennbar verbundenes Anliegen ist mir die Förderung und Erhaltung der Artenvielfalt in unserer Umgebung. Ich freue mich über jeden blühenden Wegrain, über jede Hecke in der Vögel leben können und die im Herbst Beeren spendet, über jede Blumenwiese, auf der noch andere Arten außer Löwenzahn und Wiesenschaumkraut wachsen, über jeden Bach, der von Schatten spendenden Büschen und Bäumen gesäumt wird, über jeden schönen, alten Mischwald, der so eine wunderbar wohltuende Wirkung auf mich hat. Foto: Neurohr-Technau