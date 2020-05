Caterer in Wermelskirchen : Sehnsucht nach „positivem Signal“

Info

Rettungsschirm In den Augen von Tobias Opitz laufen alle bisher aufgelegten Maßnahmen für Betriebe wie das Eventhaus Giebel ins Leere. Seine Ideen: „Negative Steuern und die Möglichkeit, das kommende Jahr komplett mit sieben Prozent abzurechnen.“ Eine weitere Option: „Der Betrieb ruht sechs Monate – Grundsicherung und Kurzarbeitergeld sichern die Betroffenen ab, jedoch dürfen in dieser Zeit an den Betrieb keine Forderungen gestellt werden.“