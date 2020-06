Keine Rettungspunkte im Wermelskirchener Wald : „Gallisches Dorf“ wacht langsam auf

In Xanten sind Plaketten auf Parkbänke montiert und weisen so Rettungspunkte aus. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Wermelskirchen Die Wanderregion Wermelskirchen lehnt seit neun Jahren „Rettungspunkte“ im Wald ab. Markus Wolff ist darüber entsetzt. Inzwischen scheint es ein Umdenken zu geben. Wermelskirchen ist aber weiterhin ein weißer Fleck.

Wenn Markus Wolff über seinen Wohnort Wermelskirchen redet, spricht er nur vom „gallischen Dorf“ – widerspenstig und uneinsichtig verhielte man sich seit neun Jahren in der Stadtverwaltung. Denn Wermelskirchen gehöre zu den weißen Flecken auf der NRW-Landkarte, wenn es um Rettungspunkte oder „Nottafeln“ in Waldgebieten geht. Der Wermelskirchener reagiert so deutlich, weil er weiß, wie es im Stadtgebiet aussieht – er ist als Wanderer und Radfahrer viel unterwegs. Rettungspunkte gibt es nicht. Obwohl gerade der Wandertourismus forciert werde.

Das Waldrettungspunkt-System ist landesweit 2011 eingeführt worden. Markus Wolff gehörte zu jener Gruppe, die das Konzept gemeinsam mit Waldbesitzerverband und Feuerwehr erarbeitete und umsetzte. „Das Problem ist: Das Land kann zwar alles im Gesetz festschreiben, doch die Hoheit über Rettungsdienste und Feuerwehr haben die Kommunen“, sagt Wolf. Viele Städte, unter anderem Remscheid, Solingen und im Rheinische-Bergischen Kreis Overath, Rösrath und Burscheid hätten die Notwendigkeit eines Rettungspunkt-Systems erkannt.

So hat Remscheid im Stadtgebiet inzwischen 60 Rettungspunkte, zusätzlich 20 an der Neye-Talsperre. „Allein die Remscheider Feuerwehr ist 2019 zu drei medizinischen Einsätzen gerufen worden. Die Anrufer hatten über die Angaben des Rettungspunktes die Standorte benannt.“ Auch sonst habe es mehrere Einsätze gegeben. Unter anderem wurde ein Waldbrand gemeldet, den die Feuerwehr dank der Angaben aus den Tafeln schnell fand.

Auf den Tafeln, die an Wegepunkten angebracht sind, stehen Nummern, die im Notfall beim Anruf unter 112 genannt werden sollen. Feuerwehr und Rettungsdienst finden so schnell den Standort.

Wolff ist Vorsitzender des Planungsausschusses des Naturparks Bergisches Land: „Wir versuchen natürlich, Schritt zu halten mit der touristischen Entwicklung. Diese Rettungspunkte sind ein wichtiger Baustein. Sie finden sich im Bergischen, aber auch in der Eifel. Für den Wanderer wäre es ein wichtiges Signal, wenn er sie erblickt. Nämlich: Hier fühle ich mich sicher.“

In Wermelskirchen scheint es inzwischen ein Umdenken zu geben. Während Florian Leßke, Amtsleiter Stadtentwicklung, vor Jahren noch sagte, dass die Stadt den Ausbau der Notruftafeln nicht auf der Agenda habe, sieht dies Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamtes, anders. „Ich werde das noch einmal aufgreifen und prüfen lassen.“ Es gebe schon eine gute Beschilderung an den Wanderwegen, so dass sich Hilfesuchende orientieren können. Aber ihm sei bewusst, dass man mehr machen könne. Drescher, selbst Aktiver im Bereich Ausbau Balkantrasse, weist daraufhin, dass die Beschilderung an den Trassen gut sei: „An jedem Abzweig gibt es auch für Ortsfremde Benennungspunkte – in Wermelskirchen und auch in Leverkusen.“