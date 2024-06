Moderner Dichter-Wettstreit in Wermelskirchen „Zeilensprung“-Gewinner lockt Startplatz beim NRW-Slam

Die Mülheimerin Eva-Lisa Fitzi hat sich unter anderem dem Thema Archaismus gewidmet, aber auch den Exportschlagern aus der deutschen Sprache in andere Sprachen – etwa das Wort Meisterstück, das auch im Tschechischen bekannt ist. Oder andersrum sinniert sie über Fremdwörter, die sie in den eigenen Sprachgebrauch übernommen hat. Etwa „schemometshama“, das auf Georgisch hierfür steht: „Für das Gefühl, dass etwas so gut schmeckt, dass man die Portion für zwei Tage in einem Rutsch auf einmal gegessen hat.“ Daran an schließt sich noch ein bejubeltes Gedicht auf Europa, passenderweise in den drei Hauptsprachen der EU verfasst: Deutsch, Englisch und Französisch.