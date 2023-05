Wermelskirchen „Das Fest“ mit Verkaufsoffenem Sonntag und „Automobilem Frühling“

Der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) startet mit dem ersten großen Event in die Freiluftsaison. „Wir stecken mittendrin in unseren Vorbereitungen für ‚Das Fest‘, unseren ersten Verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr“, sagt Organisatorin Sylvia Mundstock: „Groß und Klein können sich freuen, denn es ist für jeden etwas dabei, damit das lange Wochenende etwas für die ganze Familie parat hält.“ Bis jetzt haben sich laut der WiW-Geschäftsstellenleiterin 60 Einzelhändler, Vereine und Standbetreiber für „Das Fest“ am 21. Mai angemeldet. Aber, so glaubt Mundstock: „Das werden zum Anmeldeschluss gewiss noch ein paar mehr.“