Verkaufsoffener Sonntag „Das Fest“ in Wermelskirchen kündigt sich an

Wermelskirchen · Die gängigen Verkehrsregelungen in der Innenstadt sind um einen vorübergehenden Hinweis ergänzt: Damit kündigt sich der erste Verkaufsoffene am 21. Mai mit „Das Fest“ an.

19.05.2023, 05:31 Uhr

Das Fest Parkverbot in WK Foto: Bublitz Foto: Frihtjof Bublitz

Die gängigen Verkehrsregelungen in der Innenstadt sind um einen vorübergehenden Hinweis ergänzt: Damit kündigt sich der erste Verkaufsoffene Sonntag am 21. Mai mit „Das Fest“ an. „An diesem Tag ist die Innenstadt für den Verkehr gesperrt, sodass die Besucher von der Telegrafenstraße über die Carl-Leverkus-, Kölner Straße, obere und untere Eich bis zum Platz unter dem Naturweihnachtsbaum entspannt bummeln können“, blickt der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) als Organisator aus. Der Verkaufsoffene Sonntag hält neben dem Einkaufs-Erlebnis auch andere Aktionen bereit: So werden unter anderem Vereine und Institutionen mit Ständen mit von der Partie sein und Autohändler den „Automobilen Frühling“ gestalten. sng/Foto: Frihtjof Bublitz

(sng)