Wermelskirchener Innenstadt aufwerten : Das Fassadenprogramm steht in den Startlöchern

Wermelskirchen Bereits im vergangenen Sommer hat die Stadt den Förderbescheid für Maßnahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts (IEHK) erhalten. Das bedeutet, das Gebäude mit einer guten Grundsubstanz durch bauliche Veränderungen aufgewertet werden können.

Insgesamt wurden für das Fassadenprogramm 200 altehrwürdige Häuser in Wermelskirchen vom Planungsbüro ASS analysiert, die für die Förderung in Frage kommen. Noch wissen die Eigentümer nichts davon, dass sie zu dem auserwählten Kreis gehören, „weil wir aufgrund der Corona-Pandemie keine Bürgerversammlung mit allen Hausbesitzern zu dem Thema veranstalten konnten“, sagt Florian Leßke, Amtsleiter Stadtentwicklung, bedauernd. Das soll aber in anderer Form schnellstmöglich nachgeholt werden. Ein wichtiger, erster Schritt in Richtung „Wir machen die Innenstadt schöner“ ist, dass ein Kümmerer eingestellt wurde, „der den Hausherren zur Seite steht, sie fachlich beraten wird und idealer Ansprechpartner für alle fachlichen Fragen ist“, sagt Leßke. Im Februar beginnt der externe Fachmann mit den Planungen für das Fassadenprogramm, das bis 2024 läuft.