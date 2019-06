Senioren in Wermelskirchen : Wenn das Erzählcafe zu einem Stück Heimat wird

Senioren in Wermelskirchen

Wermelskirchen Im Erzählcafe treffen sich Menschen, um in gemütlicher Runde Erinnerungen auszutauschen – und auch, um das eigene Leben im Rückblick besser zu verstehen.

Sie sitzen um den Tisch herum, trinken Kaffee und Tee aus grünen Tassen. Ihre Haare sind vielfach weiß oder grau – und sie haben noch etwas gemeinsam: Sie wollen Kontakt zu anderen Menschen, sich austauschen und gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Das tun sie im sogenannten „Erzählcafe“, das Ende 2018 ins Leben gerufen wurde. Dahinter stecken Monika Deppe und Team. „Je älter man wird, desto weniger Menschen gibt es, zu denen man sagen kann: ,Weißt du noch damals?’“, sagt Deppe über den Anlass für die Gründung. „Die jüngeren Generationen können sich kaum noch in die diese Zeit reinfühlen.“ Dafür braucht es Gleichaltrige. Und die bringt sie im Erzählcafe zusammen.

Die nehmen dieses Angebot gerne an. Inzwischen gibt es einen festen Stamm von etwa zehn Teilnehmern. Neue Gesichter und Geschichten sind natürlich immer gerne gesehen und gehört. Die Gruppe trifft sich immer am ersten Dienstag des Monats. Jeder Termin steht unter einem bestimmten Motto. Am Dienstag saßen die Mitglieder des Erzählcafes zuletzt beisammen. Zu Beginn stellt Monika Deppe das Thema vor: „Was ist Heimat?“