Haus Eifgen-Biergarten in Wermelskirchen : Das erste Event nach dem Lockdown

Haus Eifgen-Biergarten in Wermelskirchen

Das Paul McCartney-Tribute-Konzert im Haus Eifgen-Konzertgarten markiert in Wermelskirchen den Neustarts des kulturellen Geschehens. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen 100 Gäste waren dabei, als die McCartney-Tribute-Show der Band „78 Twins“ im Haus Eifgen-Konzertgarten bei bestem Frühsommer-Wetter den Neustart des Konzert-Geschehens bei der Kulturinitiative Wermelskirchen markierte.

Das berühmt-berüchtigte „erste Mal“ – der erste Live-Auftritt vor Zuhörern und Zuschauern in diesem Jahr. Umgekehrt für die Besucher das erste Mal seit mehr als einem halben Jahr wieder vor einer Bühne sitzen und den Akteuren Applaus spenden. Und allem voran: das erste Live-Konzert, die erste Kultur-Veranstaltung vor Publikum nach dem erneuten Corona-Lockdown. Diese Gemengelage aus „ersten Malen“ prägte den Auftritt der McCartney-Tribute-Show der Band „78 Twins“, der im Haus Eifgen-Konzertgarten bei bestem Frühsommer-Wetter den Neustart des Konzert-Geschehens bei der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) vor 100 Gästen markierte.

Lautstark applaudierte das Publikum, als der Vorsitzende Michael Dierks das „erste Konzert nach einem halben Jahr“ anmoderierte – ebenso energisch-wohlwollender Applaus klang der siebenköpfigen Band nach dem wachrüttelnden Mit-Sing-Lied „Can’t buy me love“ entgegen, das die Musiker an den Anfang ihres zweistündigen Konzerts platziert hatten. Die Combo um Sänger und Pianist Bastian Korn beschränkte sich bei der Lied-Auswahl nicht auf Paul McCartneys Solo-Schaffen, sondern wählte auch „Beatles“-Klassiker und Kompositionen aus dessen „Wings“-Ära für das Programm aus. Der pianolastige (bei den „Beatles“ eher unüblich) Boogie-Woogie-Song „Lady Madonna“ von den „Fab Four“ animierte die Besucher zum rhythmischen Klatschen oder beim Rock’n’Roll „Twenty Flight Rock“, im Original von Eddie Cochran und später von McCartney interpretiert, legte ein Pärchen eine flotte Sohle auf den Kies-Boden.

Lebenslauf Sie selbst hat ihr Township längst verlassen, kam über ein Wirtschaftsstudium ins Ausland und über Umwege schließlich nach Stuttgart. Die Band um die Sängerin verpackt die unterschiedlichen Einflüsse und Stilrichtungen in ein mitreißendes Soundpaket, über das der Schmelz von Thabilés warmer Stimme schwebt, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert.

Termine Das nächste Konzert im Haus Eifgen-Biergarten, den Kult-in-Wk jetzt als Konzertgarten bezeichnet, steigt am Sonntag, 6. Juni, 19 Uhr: Dann kommt Sängerin Thabilé mit ihrer Band nach Wermelskirchen. In ihren Liedern geht es Thabilé oft um die unbeschwerten Tage im Township, um die Armut, aber auch um das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen. Sie erzählt von den Straßen voller Musik und Lachen – und davon, dass man auch mit sehr wenig glücklich und zufrieden sein kann.

Entwicklung im Eifgen-Tal in Wermelskirchen

Entwicklung im Eifgen-Tal in Wermelskirchen : Sogar Droh-Mails erreichen die Stadt

Bowl Church verteilt 20.000 Flyer an die Haushalte

Bowl Church verteilt 20.000 Flyer an die Haushalte : Der Ton im Eifgen-Entscheidungsprozess wird langsam rauer

Bei „Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band“ zeigte sich Gitarrist Klaus Spangenberg, der für einige wenige Lieder den Gesang übernahm, als stimmgewaltiger Rock-Shouter. Weltbekannte Balladen wie „Let it be“ oder „Yesterday“ fehlten nicht. Letzteres begleiteten die Besucher mit seeligem Mitsingen, wurden dabei kurzzeitig von einem schrill-kreischenden Roller-Motor gestört, dessen Fahrer sich mit seinem Gefährt die Dhünner Straße in Richtung Innenstadt hoch kämpfte.

Am Ende des Konzerts stellte sich die spielfreudige Band angesichts der beschränkten Auftrittszeit die Frage: „Das sind schon sehr empfindliche Tiere hier in der Nachbarschaft, oder?“ Ihre Zugaben brachten die Musiker dennoch zu Gehör, was das Publikum mit Beifall gutierte – die Tiere dürften die Klänge von „Hey Jude“ auch deutlich angenehmer empfinden als den sirenenhaft-heulenden Rollermotor.