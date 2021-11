Umtausch der alten „Lappen“ : Das Ende der Papier-Führerscheine

Die Führerscheine können sowohl im Bürgerbüro als auch bei der Führerscheinstelle des Kreises umgetauscht werden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Service Wermelskirchen Bis zum 19. Januar müssen die ersten Jahrgänge ihre alten Führerscheine umtauschen – danach verlieren sie ihre Gültigkeit. Bis 2025 betrifft die Umtauschpflicht rund 50.000 Papierführerscheine im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Im Bürgerbüro herrscht noch Ausnahmestimmung. Besucher können nur mit Termin ins Rathaus kommen. In der Schlange vor der Einlasskontrolle steht an diesem Donnerstag auch Hans-Christian Meyer. Er will seinen Lkw-Führerschein abholen und hat dafür einen Termin vereinbart. Ob er denn schon seinen alten Papierführerschein umgetauscht habe? Schließlich gehört Meyer zu jenen Jahrgängen, denen nur noch bis Ende Januar Zeit bleibt, bevor der alte Führerschein ungültig wird. „Ich habe das schon vor ein paar Jahren erledigt“, sagt er, „weil ich einen EU-Führerschein brauchte.“

Ganz leicht fiel Meyer der Wechsel damals nicht. Er habe sich das alte Dokument aus Papier zur Erinnerung auch entwertet zurückgeben lassen. „Mit dem alten Passfoto von der Konfirmation“, sagt er lachend. Und dann erinnert er sich an die Fahrprüfung und den lang ersehnten Moment, als er den Lappen kurz nach dem 18. Geburtstag endlich in den Händen hielt. „Das bedeutete Freiheit“, sagt er. Und irgendwie sei das Autofahren auch immer seine große Liebe geblieben. „Die ­­wenigen Male allerdings, bei denen ich den Führerschein vorzeigen musste, haben wir meistens ordentlich über das alte Foto gelacht“, erzählt Meyer. Das ist nun Geschichte. Auf der kleinen, für 15 Jahre befristeten Karte, hat ein neues Foto Platz gefunden.

In der Tabelle sind die Daten für den Führerscheintausch gelistet. Foto: ADAC / Schaulandt

INFO Unterlagen für den Umtausch vorbereiten Papiere Für die Beantragung eines Umtauschs sind folgende Unterlagen nötig: Der Antrag für den Umtausch mit der Anlage für Foto und Unterschrift (beides gibt es entweder vor Ort oder als Download unter www.rbk-direkt.de), der Originalführerschein, ein gültiges Ausweisdokument und ein aktuelles biometrisches Lichtbild (35 x 45 Millimeter). Kosten Beim Umtausch in der Führerscheinstelle entstehen Gebühren von 30,30 Euro, im Bürgerzentrum sind es 31,30 Euro. Termin Sowohl in der Führerscheinstelle als auch im Bürgerzentrum müssen online oder telefonisch Termine vereinbart werden. Internet Über den Führerscheinumtausch informiert der Kreis auch im Internet unter www.rbk-online.de.

Insgesamt 50.000 Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis müssen bis Anfang 2025 ihre alten Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt wurden, in neue Kartenführerscheine umtauschen. Für die Jahrgänge 1953 bis 1958 endet die Frist bereits am 19. Januar, für die Jahrgänge 1959 bis 1964 dann im Januar 2023, für die Jahrgänge 1965 bis 1970 ein Jahr später und für alle ab 1971 am 19. Januar 2025. Der alte Führerschein werde mit Ablauf der Umtauschfrist ungültig, informiert der Kreis. Das Fahren ohne gültigen Führerschein sei bekanntlich eine Ordnungswidrigkeit und könne mit einer Geldbuße geahndet werden.

Was bedeutet das für betroffene Bürger? Sie müssen einen Termin im Bürgerbüro oder bei der Führerscheinstelle beim Rheinisch-Bergischen Kreis machen. Besitzer von Papierführerscheinen, die nicht vom Kreis ausgestellt wurden, müssen bei der letzten ausstellenden Führerscheinstelle vorher eine Karteikartenabschrift anfordern – also einen Auszug aus dem örtlichen Führerscheinregister.

Wer dann im Bürgerbüro einen Termin vereinbart hat, gibt mit der Beantragung des neuen Führerscheins das aktuelle Führerscheindokument ab. Im Gegenzug erhalten Bürger eine Ersatzbescheinigung, die nur innerhalb Deutschlands gültig ist. Der neue Kartenführerschein wird dann innerhalb von vier bis sechs Wochen zugeschickt.

Bei der Fahrerlaubnisbehörde in Bergisch-Gladbach erhält der Bürger bei Beantragung seinen alten Führerschein entwertet und mit einem Gültigkeitsdatum versehen zurück. Der neue Führerschein kommt per Post, bei Zustellung verliert das alte Dokument automatisch seine Gültigkeit. Die dritte Möglichkeit versteht die Kreisverwaltung als Serviceangebot in Corona-Zeiten, um Kontakt zu reduzieren: Der Antrag auf Führerscheinumtausch kann deswegen fürs erste auch per Post gestellt werden – dafür müssen alle Antragsdokumente samt des aktuell gültigen Führerscheins zur Fahrerlaubnisbehörde nach Bergisch-Gladbach geschickt werden. Dort wird der Führerschein nach entsprechender Prüfung mit Entwertung und Gültigkeitsstempel versehen, und zum Antragssteller zurückgeschickt. „Das macht die Behörde kurzfristig, möglichst am gleichen Tag“, erklärt Nina Eckhardt vom Kreis. Der neue Führerschein kommt dann ebenfalls per Post.