Neues Tourismuskonzept vorgestellt Das Bergische will „Qualitätswanderregion“ werden

Außerdem sollen weitere Wohnmobilplätze und Campingplätze entstehen, die man für Übernachtungsgäste schaffen will. Oder besondere Übernachtungsmöglichkeiten, Wilhelm nennt das Panarbora in Waldbröl oder die Baumhäuser in Eikamp als Beispiele. Ein Ziel haben alle Ideen, Maßnahmen und Verbesserungen gemein: „Wir wollen möglichst viele Menschen ins Bergische locken“, sagen Gabi Wilhelm und Frank Herhaus. Und dabei sei es egal, in welchem Kreis oder in welcher Stadt sie sich aufhalten: „Sie sollen sich in der Bergischen Region wohlfühlen.“