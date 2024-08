Persönliche Erklärung aus Wermelskirchen Darum tritt Bürgermeisterin Marion Lück 2025 nicht mehr an

Diese Entscheidung sei ihr alles andere als leicht gefallen. „Aber die Aufgaben als Bürgermeisterin – so, wie ich sie verstehe und wahrnehme – erfordern einen sehr hohen persönlichen Einsatz, der auch in einer weiteren Amtszeit nötig wäre, um Wermelskirchen noch besser für die Zukunft aufzustellen. Dabei haben wir, die Verwaltung, die Politik und die Bürgerinnen und Bürger, in den vergangenen vier Jahren schon viel gemeinsam geleistet“, sagt Marion Lück und führt an: „Insbesondere haben wir positive Veränderungen für die Stadt angestoßen, vorangetrieben und umgesetzt.