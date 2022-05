Kultur in Wermelskirchen : Ein sattes Pfund Gelächter

Daphne de Luxe machte mit ihrem aktuellen Programm Station in der Kattwinkelschen Fabrik. Foto: Simone Hofmann

Wermelskirchen Mit ihrem Programm „Comedy in Hülle und Fülle“ brachte Daphne De Luxe viel Frohsinn in die Kattwinkelsche Fabrik – in zwei überaus angenehmen Stunden der Ablenkung.

Die Bühnendeko, so simpel sie auch war, machte direkt deutlich, dass es an diesem Abend in der sehr gut besuchten Kattwinkelschen Fabrik alles andere als konventionelle Comedy zu sehen gab. Daphne De Luxe, gut gebaute Comedienne aus dem fränkischen Kronach, war mit ihrem Programm „Comedy in Hülle und Fülle“ nach Wermelskirchen gekommen.

Und wo andere Comedians oder Kabarettisten ein simpler Stehtisch oder auch nur ein Mikrofon genügten, thronte die Diva auf einem mit rotem Plüsch überzogenen Sessel. Daneben stand ein Beistelltisch, mit schwarzem Samt eingehüllt, auf dem ein Kerzenleuchter und ein Sektkühler zur Dekoration aufgestellt waren. Und Daphne De Luxe, die schon seit 1991 auf den Kleinkunstbühnen der Republik unterwegs ist, war auch niemand, die einfach nur ein Sprechprogramm abspulte. Das gab es natürlich auch, und das war auch sehr gut.

Aber da wurde eben auch gesungen – mit einer tiefen Stimme, für die die selige Hildegard Knef erst einmal zwei Stangen Zigaretten hätte rauchen müssen. Vor allem aber, und das war dann doch besonders: Man merkte der „Barbie im XL-Format“ an, dass sie auch nach über 30 Jahren immer noch mit Spaß bei der Sache war. „Ha, es ist schon schlimm, dass ich meinen Beruf so liebe . . . Manchmal sehe ich so eine Verkäuferin – und ich denke mir: Ah, so müsste ich eigentlich gucken.“ Wobei sie nichts gegen irgendeinen Beruf sagen wolle. Der Disclaimer, im Jahr 2022 muss er direkt mitgeliefert werden. „Bevor jetzt irgendwer irgendwas in irgendeinen falschen Hals bekommt . . .“ Es gehe nicht darum, was man mache, sondern wie man es mache.

Wie sie da so saß, auf ihrem roten Thron, war es ein Genuss, ihr beim Lästern zuzusehen und vor allem zuzuhören. Als sie etwa einen Besucher am Handy erwischte. „Meine Mutter war Satellit, ich sehe alles.“ Nur um dann, immer noch ausgesucht höflich, ihrem Unmut darüber Luft zu machen. „Ach ja, es sind zwei Jahre Pause gewesen. Da kann man schon mal verlernt haben, wie man sich bei solchen Veranstaltungen verhält.“ Der solchermaßen Ertappte nahm es offensichtlich nicht krumm.

Aber auch wenn sie sich den wirklich wichtigen Themen widmete – dem Drang zu pupsen im Supermarkt etwa –, war das Publikum voll auf ihrer Seite. Die Lautstärke und der Enthusiasmus, mit denen praktisch jeder Gag bejubelt wurde, zog sich durch den Abend durch. Bisweilen gluckste es auch einfach so mal hoch.

Dabei ging es genau darum – um die Unterhaltung, das Enter­tainment und den Frohsinn. „In erster Linie will ich euch unterhalten, das ist doch das wichtigste“, sagte die Künstlerin. Und ergänzte: „Wenn es mir gelingt, euch für zwei Stunden von euren Problemen abzulenken – wenn sie nicht gerade neben euch sitzen – dann bin ich glücklich.“